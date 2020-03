Próxima reunião de MNE da NATO será por videoconferência segura

“A reunião decorrerá por teleconferência segura em 02 de abril e será presidida pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg”, salienta o comunicado.

A agenda da reunião será consagrada às consequências económicas da pandemia sobre os orçamentos dos aliados para a defesa e as missões da NATO no Afeganistão e Iraque.

Desde 18 de março, data em que as autoridades belgas adotaram medidas restritivas, que a sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa) está encerrada a visitantes, jornalistas e pessoal não essencial.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.