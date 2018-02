Irlanda paga-lhe para ir estudar para lá

Se procura complementar a sua formação com uma experiência profissional, considerar fazê-lo na Irlanda é uma boa ideia, uma vez que o governo irlandês anunciou um acesso gratuito para os estudantes vindos do estrangeiro, independentemente do grau de ensino que pretende completar.

O executivo irlandês anunciou que vai atribuir bolsas de estudo para licenciaturas, mestrados ou até doutoramentos aos seus alunos estrangeiros que, mediante um processo de candidatura, terão ainda garantidos mais 10 mil dólares para cobrir as despesas como alojamento, transporte e alimentação.

Com programa International Education Scholarships, que garante o apoio educativo, a Irlanda procura assim atrair um maior número de alunos estrangeiros para as suas melhores universidades e, com isso, tornar-se num exemplo a seguir no panorama educativo.

Para a primeira fase deste programa são elegíveis os estudantes que procurem completar o último ano da licenciatura numa universidade irlandesa, tal como aqueles que pretendem fazer uma pós-gradução. A ajuda estende-se também aos mestrados, para o qual estão também disponíveis bolsas de estudo com duração de um ano. No caso dos doutoramentos, os aspirantes ao grau de doutor podem também candidatar-se a esta iniciativa que, para já, só pode ajudar a pagar os custos de um ano de investigação, o equivale a um terço da duração de um doutoramento, cuja duração tende a variar entre os três e quatro anos. Não existem limitações quanto às áreas de investigação.

Como se candidatar

Para já, estão disponíveis 60 bolsas de estudo e as inscrições estão abertas até 23 de março de 2018. Antes de se candidatar à bolsa, o aluno precisa de uma aprovação por parte da universidade em que pretende estudar. Para isso, deve enviar um email com o respetivo cúrriculo, histórico académico, cartas de recomendação e ainda os resultados dos testes de aptidão em inglês.

Já com ‘luz verde’ do instituto educativo, o estudante deve então candidatar-se à bolsa. Para isso, precisa de reunir um outro conjunto de papelada: experiência académica e profissional (que pode ter apenas acções de voluntariado), uma carta de apresentação e duas cartas de recomendação. Tudo isto deve ser então enviado para o email GOI-IES2018@hea.ie, juntamente com o preenchimento do formulário (primeira opção) disponibilizado pelo governo irlandês.

Entre os critérios de seleção, o executivo vai dar prioridade aos alunos que, além das razões de enumeram para concorrer à bolsa, apresentem histórico académico mais completo, tal como àqueles que evidenciem uma qualidade comunicativa superior à média.