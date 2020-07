Mais de um terço dos portugueses deixaria ser vigiado nas redes sociais

Mais de 30% dos portugueses permitiriam que o Governo monitorizasse a sua atividade nas redes sociais por questões de segurança e metade dos consumidores nacionais partilharia informação privada sensível para aceder a oportunidades de emprego.

A conclusão é do estudo ‘Social credits and Security: embracing the world of ratings‘ da empresa de cibersegurança Kaspersky, que concluiu ainda que 51% dos internautas a nível global concordam que o Governo os vigie nas redes.

Segundo o estudo, que “avaliou a perceção das pessoas sobre sistemas de hierarquização – ‘crédito social’ –, os utilizadores estão dispostos a partilhar os seus dados pessoais e concordam que o Governo supervisione a sua atividade nas redes sociais por razões de segurança”, refere a Kaspersky num comunicado divulgado esta sexta-feira.

“Assim o afirmaram 31% dos portugueses que foram inquiridos pela Kaspersky e 51% dos utilizadores, a nível global”, adianta.

O estudo demonstra que 52% dos inquiridos portugueses partilharia informação privada sensível para aceder a oportunidades de emprego, “melhores tarifários e descontos (36%) ou serviços especiais (35%)”.

“Os utilizadores portugueses mostraram-se também disponíveis para revelar dados dos perfis das suas redes sociais para vários aspetos da vida quotidiana”, diz a Kaspersky.

O estudo aborda os sistemas de pontuação social ou ratings sociais que assentam “em algoritmos automatizados baseados no comportamento dos utilizadores e na sua influência na Internet”.

“Inicialmente, estes algoritmos de avaliação foram introduzidos por instituições financeiras e de comércio eletrónico. Hoje em dia, são sistemas que se aplicam a muitas outras esferas e setores – governos e organizações podem ser capazes de avaliar quem tem direito a uma ampla gama de serviços com base nestas pontuações”, explica a Kaspersky.

Segundo o estudo, “apenas 19% dos portugueses que participaram nesta investigação tinham ouvido falar em sistemas de qualificação social, uma percentagem bastante inferior à média mundial de 46%”, e 36% dos consumidores portugueses têm problemas em compreender como funciona um sistema de pontuação social.

O estudo sublinha que, “embora os ratings sociais já estejam a ser utilizados e sejam cada vez mais conhecidos, não existe ainda consenso acerca do seu funcionamento e eficácia”.

Com o surto do novo coronavírus que origina a doença Covid-19, têm vindo a ser implementados sistemas automatizados para controlar o movimento das pessoas, o que pode colocar questões sobre o direito à privacidade, à liberdade de movimentos dos cidadãos e proteção de dados.

O Partido Comunista Chinês está a desenvolver um sistema de crédito social com o alegado propósito de levar os cidadãos e empresas a cumprirem a lei na China, país que vive sob um regime que censura e reprime a liberdade de expressão. Com base na sua reputação, os cidadãos e empresas serão premiados ou castigados, conseguindo ou não ter acesso a determinados serviços e direitos.