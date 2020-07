WOO estreia oferta de serviços de voz móvel e Net

A portuguesa WOO lançou uma aplicação que disponibiliza serviços de voz móvel e de internet baseada na rede da NOS.

O cliente pode optar entre três subscrições de Net: móvel, fixa e Net móvel e fixa. Os preços dos serviços oscilam entre 23 e 55 euros por mês.

“Hoje nasce a WOO, a primeira telco tech nacional 100% digital que funciona, exclusivamente, através de uma aplicação móvel onde o cliente pode aderir, alterar ou cancelar a Net de que precisa a cada momento”, refere a empresa em comunicado.

“Com uma oferta centrada em serviços de internet, móvel e fixa, a marca vem responder às necessidades dos clientes que privilegiam as vantagens do mundo digital e querem estar sempre ligados com uma net que nunca desliga”, destaca.

A WOO pode ser usada em Portugal e em mais de 120 países com os quais tem acordos de roaming. A app está disponível na AppStore e na PlayStore.