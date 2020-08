Análise: Euro sofre com os receios face à covid

Desde o final de maio o cenário era quase sempre o mesmo: o dólar desvalorizava-se face ao euro. Esse registo, porém, foi interrompido abruptamente na semana passada. Motivo?

Umas das principais razões apontadas numa análise da Ebury para a debilidade do dólar era o maior número de casos de covid registados no EUA face ao número apresentado pela Europa e consequente preocupação de que as ordens de confinamento pudessem fazer com que a recuperação económica dos EUA se atrasasse. No entanto, na semana passada, com os números da PMI (Índice Industrial de Gestores de Compras) a sugerirem que a recuperação económica da Zona Euro pudesse estar a fraquejar dados receios dos empresários de uma possível segunda vaga, as perceções alteraram-se, voltando a dar vantagem à economia americana.

Para ajudar a isto tudo, esclarece ainda a Ebury, os dados que resultaram da última reunião da Reserva Federal americana (Fed) beneficiaram também o dólar ajudando a quebrar um registo negativo que se vinha arrastando nas últimas nove semanas.

Para explicar melhor a evolução esperada, a consultora Ebury debruça-se sobre cada uma das moedas.

Euro

Como acima foi referido, os dados apresentados pelo Índice Industrial de Gestores de Compras ficaram muito aquém das expectativas. O principal índice composto, que representa uma média ponderada da atividade dos serviços e da indústria transformadora, desceu para 51,6 em agosto face ao consenso de 54,9. Embora este número pareça ser confortável por se apresentar acima dos 50, mostra que os empresários estão preocupados com a possível segunda vaga.

Nos quatro grandes países da Zona Euro, o número de casos de covid voltou a subir drasticamente, chegando mesmo a aproximar-se dos registados no início da pandemia. Embora isto só por si não tenha contribuído necessariamente para a fraqueza do euro, a moeda comum poderá ficar sob alguma pressão se estes números crescentes de contágio se traduzirem numa reintrodução de mais medidas de confinamento. Isto poderá ser a base para a negociação nos mercados cambiais nos próximos dias, particularmente sem dados importantes na calha.

Dólar

Em relação à moeda americana, as atas do Federal Open Market Committee foram as grandes ajudas à sua recuperação na semana passada. Estas atas focavam-se nos riscos da covid referindo que “[será] provavelmente necessária uma posição mais flexível que acomode a política monetária durante algum tempo”. Contudo, parece haver pouca apetência entre alguns membros do comité para a utilização do controlo da curva de rentabilidade.

É pouco provável que os dados revistos do PIB do segundo trimestre dos EUA, conhecidos na próxima quinta-feira, abalem a situação esta semana.