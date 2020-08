C2 Capital Partners adere aos Princípios de Investimento Responsável da ONU

A sociedade de capital de risco C2 Capital Partners aderiu aos Princípios de Investimento Responsável (PRI), uma iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o desenvolvimento de um sistema financeiro mais responsável e sustentável.

“Num momento em que as questões ambientais e de governança corporativa estão no topo das preocupações mundiais, queremos reforçar o nosso compromisso em cumprir com essa responsabilidade, exigindo e aplicando elevados padrões a esse nível nos nossos investimentos e nas nossas empresas”, afirmou Pedro Figueiredo, sócio da C2 Capital Partners, citado num comunicado da sociedade.

A C2 Capital Partners – que gere ativos no valor de 430 milhões de euros – lembra que “os PRI são um compromisso global de sustentabilidade a longo prazo, de uma rede internacional de investidores profissionais e gestores de ativos, que colocam em prática princípios de investimento responsável nas suas decisões”.

“Acreditamos que as questões ambientais, sociais e de ESG (sigla inglesa para ‘Environmental, Social and Governance’) impactam o desempenho das carteiras de investimentos em diversas frentes e reconhecemos que a aplicação destes princípios também pode nos pode ajudar a alinhar os investidores com os objetivos mais amplos das empresas. Desta forma pretendemos reduzir riscos, enquanto aumentamos o retorno financeiro das nossas empresas e dos nossos investidores”, acrescentou Pedro Figueiredo.

Em maio deste ano, a Capital Criativo passou a denominar-se C2 Capital Partners para assinalar um arranque de uma nova etapa “mais focada na diversificação de investidores incluindo a captação de investidores institucionais internacionais”.

Outro objetivo da sociedade de capital de risco, que foi fundada em 2009, é avançar este ano “com os primeiros investimentos de um fundo que fechou em dezembro, com a captação de 66 milhões de euros junto de 99 investidores nacionais”, o R&D Growth, cujo objetivo é investir em empresas com projetos de inovação.

Atualmente, a C2 Capital Partners gere participações no capital de 27 empresas e 15 ativos dos mais diversos setores de atividade.