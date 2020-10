Euro perde ligeiramente face ao dólar

O euro desvalorizou-se hoje ligeiramente face ao dólar, numa sessão marcada por uma entrevista de Christine Lagarde em que admite mais estímulos monetários e nova descida das taxas de juro.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1779 dólares, quando na segunda-feira à mesma hora seguia a 1,1784 dólares, numa sessão de início de semana marcada pela evolução do estado de saúde do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Relativamente a outras moedas, hoje o euro valorizou-se face à libra esterlina, mas perdeu face ao iene.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse hoje numa entrevista ao The Wall Street Journal, citada pela agência Efe, que a instituição está disposta a aumentar os estímulos monetários colocados em marcha para apoiar a recuperação da economia da zona euro, e até cortar ainda mais as taxas de juro, que já são negativas.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1795 dólares.

Divisas……………hoje…………..segunda-feira

Euro/dólar…………1,1779………………1,1784

Euro/libra…………0,90986…………….0,90807

Euro/iene………….124,42………………124,61

Dólar/iene…………105,63………………105,75