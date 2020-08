Euro recua e segue ligeiramente abaixo de 1,18 dólares

O euro baixou hoje e seguia ligeiramente abaixo de 1,18 dólares, após ter sido anunciada uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos menos severa do que o indicado na estimativa inicial.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1797 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora negociava a 1,1834 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1806 dólares.

A administração norte-americana anunciou hoje que reviu a estimativa de contração do PIB no segundo trimestre, passando-a para -31,7%, em ritmo anual, em vez de -32,9% como indicava a estimativa inicial.

Esta queda histórica do PIB surge na sequência de um outro recuo (-5%) no primeiro trimestre, com a economia norte-americana a entrar em recessão devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Divisas……………hoje…………..quarta-feira

Euro/dólar…………1,1797………………1,1834

Euro/libra…………0,89477…………….0,89533

Euro/iene………….125,87………………125,46

Dólar/iene…………106,70………………106,01