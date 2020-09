Flexdeal regista aumento de capital que ascende a 18,6 ME

O capital social da Flexdeal é agora de quase 18,6 milhões de euros, após o registo do aumento de capital, que foi parcialmente subscrito, numa conservatória de registo comercial, foi hoje comunicado ao mercado.

“Torna-se público que o aumento de capital social da Flexdeal […], compreendendo a emissão de 496.338 novas ações ordinárias de valor nominal de cinco euros cada uma, escriturais e nominativas, com preços de subscrição unitário de cinco euros, que foram oferecidas à subscrição dos acionistas da Flexdeal e aos investidores em geral, foi registado no dia 28 de setembro [segunda-feira] de 2020, junto da conservatória do registo comercial”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Deste modo, o capital social da Flexdeal é agora de 18.585.270 euros, representado por 3.717.054 ações.

Adicionalmente, foi realizada a emissão de novas ações na sequência do registo do aumento de capital.

“Prevê-se que as 496.338 ações emitidas no âmbito da oferta estejam admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a partir do próximo dia 30 de setembro de 2020”, adiantou.

Na sexta-feira, foi comunicado à CMVM que o aumento de capital da Flexdeal foi parcialmente subscrito, contabilizando-se 496.338 novos títulos concedidos entre a oferta máxima de dois milhões de ações, com um encaixe de quase 2,5 milhões de euros.

No final do período de oferta, que decorreu entre 31 de agosto e sexta-feira até às 15:00, foram apuradas 496.338 novas ações subscritas.

Assim, ficaram por subscrever 1.503.662 novas ações, não sendo necessário “proceder ao rateio das novas ações, tendo sido integralmente satisfeitas as ordens de subscrição recebidas e devidamente validadas”.

De acordo com o mesmo documento, atendendo a que a oferta não implicava a subscrição integral do aumento de capital, este é “automaticamente reduzido ao número de ações visadas pelas ordens de subscrição” recebidas e validadas.

Neste sentido, o capital social da Flexdeal passou de 16.103.580 euros para 18.585.270 euros, correspondendo a um encaixe financeiro de 2.481.690 euros.

Em 03 de agosto, os acionistas da sociedade Flexdeal, reunidos em assembleia-geral, decidiram aumentar o capital social de 16.103.580 euros para 26.103.580 euros “a realizar através de oferta pública de subscrição com subscrição reservada a acionistas no exercício do direito de preferência, demais investidores que adquiram direitos de subscrição e, a título subsidiário, a investidores em geral, através da emissão de 2.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de 5,00 euros”.

A Flexdeal é a primeira sociedade de investimento mobiliário para fomento da economia (SIMFE) em Portugal.