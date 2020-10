Preço do barril de Brent aumenta para 42,65 dólares

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em dezembro, encerrou a sessão de hoje no mercado de futuros de Londres em 42,65 dólares, mais 3,29% do que no final da jornada de segunda-feira.

O crude do mar do Norte, que serve de referência para a Europa, concluiu a sessão na International Exchange Futures com um incremento de 1,36 dólares em relação à última negociação (41,29 dólares).

A negociação do Brent seguiu uma trajetória ascendente na sequência das notícias que dão conta da evolução favorável do estado de saúde do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que contraiu a covid-19.

Leia também: Trump suspende negociações de pacote para estimular economia dos EUA

O chefe de Estado norte-americano não exibe sintomas associados à infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) depois da primeira noite que passou na Casa Branca, explicitou o médico pessoal de Trump, Sean Conley.

Donald Trump estava internado desde sexta-feira numa unidade hospitalar militar.

Contudo, o avanço do crude em terreno positivo poderá não ser duradouro, uma vez que permanecem os receios dos investidores em relação ao aumento de medidas de restrição para mitigar a evolução da pandemia.

O anúncio de Trump sobre a suspensão das negociações com os democratas para um novo pacote para estimular a economia dos Estados Unidos também poderá impactar as restantes jornadas desta semana.