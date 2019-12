Como seguir o Pai Natal até que ele chegue a sua casa

Como acontece todos os anos, a Google apostou em algo para assinalar a época natalícia. Desta vez, trata-se de uma aplicação que vai deixá-lo acompanhar o Pai Natal até ao dia 24.

A aplicação, com o nome A Viagem do Pai Natal da Google, está disponível para os dispositivos Android, mas também está acessível na versão web, com várias atividades, adequadas para todas as idades.

Além dos jogos, há outra coisa que poderá fazer, nesta app que todos os anos tem alguma coisa diferente. Pode ver em que ponto do globo é que está o Pai Natal, enquanto joga com propulsores ou brinca com elfos.

Na versão web, poderá ter acesso a jogos que ensinam a programar, mini-jogos de atenção e muito mais. Os jogos são adicionados de forma regular, ao longo do mês de dezembro.

A app tem ainda incluída uma funcionalidade que permite ao utilizador tirar uma selfie como se fosse o homem das barbas brancas.