Adegga vulcânico: Vinhos produzidos na encosta do Etna à prova em Marvila

O Adegga WineMarket regressa a Marvila no próximo sábado, 30 de novembro e traz a Portugal, pela primeira vez, vinhos feitos na encosta do Etna, o maior e mais ativo vulcão da Europa. Entre as 14 e as 21 horas, o Armazém 16 recebe a estreia do Adegga Vulcânico, uma nova categoria pensada para criar a experiência de prova de vinhos de origem vulcânica, juntando cinco produtores de referência da Sicília e dois dos Açores.

Do Etna chegam os vinhos Benanti, Feudo Cavaliere, Monteleone, Passopisciaro e Tenute Bosco, aos quais se juntam os enólogos António Maçanita (Azores Wine Company) e Bernardo Cabral (Pico Wines) com os vinhos vulcânicos dos Açores para uma prova exclusiva nesta edição do evento, que aposta em vinhos marcados pela mineralidade dos solos vulcânicos e feitos maioritariamente a partir de vinhas velhas, com produções muito limitadas.

“A criação desta nova categoria – o Adegga Vulcânico – destaca uma viticultura heróica, marcada por encostas íngremes, grandes altitudes e condições adversas, com o efeito do sal do mar a originar vinhos únicos e com um cunho muito forte da Natureza que, quando falamos do Etna, é grandiosa”, diz André Ribeirinho, co-fundador do Adegga.

Para possibilitar o acesso a vinhos que são raros em Portugal, o Adegga WineMarket cria a oportunidade exclusiva de adquirir os vinhos dos produtores convidados através da maior loja de vinhos online para o Natal.

Em simultâneo, o evento permite uma prova gratuita de 600 novidades, entre os 5 e os 50 euros, de mais de 70 produtores representados. A qualidade é celebrada também com exclusividade e a Sala Premium reúne uma seleção de vinhos raros e especiais a que o público pode aceder com bilhete específico, devidamente orientada por uma equipa de luxo liderada pelo conceituado sommelier português Rodolfo Tristão. E, onde há bons vinhos, há boas harmonizações: Esporão, Quinta Maria Izabel, Symington, Quinta do Gradil e Vinhos do Tejo propõem uma experiência na “Mesa do Chef”, com vinhos e petiscos para desfrutar.

A compra do Bilhete Loja garante a oferta da entrada no evento, com acesso às 600 novidades presentes e inclui a possibilidade de utilizar o valor da entrada na compra de vinhos na loja do evento, aberta durante 10 dias (de 20 de Novembro a 2 de Dezembro) e com entrega gratuita para 6, 12 ou mais garrafas.

Com lotação limitada e aumento do espaço de prova, o Adegga WineMarket é um evento projetado para garantir conforto, apostando em soluções como o SmartWineGlass, um copo “inteligente” que assegura o envio da informação por e-mail de todos os vinhos provados durante o evento.