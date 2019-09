Afinal, qual é a melhor hora para publicar no Instagram?

Com algoritmos complexos e segredos por detrás de hashtags, o Instagram deixou de ser apenas um hobby, tornando-se numa ciência. E, desengane-se se achava que a melhor altura para publicar fotografias era ao final do dia ou à noite, ou mesmo aos fins de semana.

De acordo com a Later.com, a melhor altura do dia para obter mais alcance e conseguir mais engagement, isto é, gostos e comentários, é de manhã, entre as 9:00 e as 11:00 horas. Esta foi a conclusão da plataforma de marketing para o Instagram depois de analisar 12 milhões de publicações.

No entanto, este horário pode ser subjetivo, já que, por exemplo, a Forbes diz que a melhor altura é de terça a sexta, entre as 9:oo às 18:oo horas.

A razão destas discrepâncias prende-se com uma série de fatores, como a faixa etária ou a localização dos seguidores da conta. Uma dica é consultar as estatísticas do seu Instagram para conhecer as preferências da sua audiência e os seus hábitos.