Têm sido um dos sucessos mais surpreendentes da Apple e, agora, já depois de vários rivais terem apresentado versões de toda a espécie e feitio para rivalizar, a empresa de Cupertino revela uma versão mais cara e, finalmente, com cancelamento de ruído ativo dos seus auscultadores de orelha e sem fios, os AirPods.

Chamam-se, sem surpresa, AirPods Pro e logo à primeira vista têm uma estética um pouco diferente dos AirPods originais, lançados em dezembro de 2016. Têm uma “cauda” mais pequena do que o modelo original e entram um pouco mais para dentro do ouvido, tendo agora uma ponta em silicone, o que ajuda a isolar o som e a trazer conforto. Continua a haver a pequena caixa para os guardar e carregar e têm um microfone externo que permite ter ativo o modo Transparência permitindo ouvir o que se passa à nossa volta enquanto ouvimos música, se o desejarmos – algo que outros rivais como os Sony WF-1000XM3 também já tinham.

A Apple destaca ainda um ajuste personalizável com um pequenos plásticos mais suaves na extremidade do auricular que entra no ouvido. Uma das grandes vantagens, face aos AirPods normais, é que em zonas de mais trânsito ou ruído externo, o modelo anterior tinha dificuldades com música ou podcasts, um problema que a Apple indica que agora fica resolvido.

Os novos AirPods Pro detetam o ruído indesejado e usam um software para o cancelar graças a uma onda sonora inversa que atua antes que o ruída chegue ao tímpano do utilizador. Isso permite que se ouça música com o volume mais baixo mesmo em ambientes ruidosos – o que salvaguarda a saúde auditiva, indica a marca.

Leia também | Huawei aposta em anti-AirPods com cancelamento de ruído. Portugal está incluído

Desde o final do ano passado que existiam boatos que a Apple se preparava para apresentar uma nova versão, mais completa, dos AirPods. Por um lado eles surgem até um pouco mais tarde do que se suponha, por outro o seu lançamento é feito de forma bem rápida, por comunicado e venda imediata, o que mostra que uma tendência da Apple em só fazer apresentações em palco mais mediáticas só para alguns produtos-chave.

Os AirPods Pro também possuem tecnologia de equalizador adaptativo que ajusta o som dependendo do formato do ouvido do utilizador. Nas características, nota também para as cinco horas de tempo de reprodução contínua – 4 horas e meia com cancelamento de ruído ativo – e é possível ter 18 horas adicionais com a caixa de carregamento, que não tem carregamento sem fios disponível.

O novo modelo também tem suporte à Siri, a assistente de voz da Apple, e pode mesmo anunciar mensagens quando elas chegam ao iPhone. Estes auscultadores também são resistentes ao suor. “É magia para os seus ouvidos”, indica a Apple no seu site em português.

O preço é de 279 euros, mais 100 euros do que os AirPods normais (e mais 50 euros do que os AirPods com caixa de carregamento sem fios) e as entregas começam a ser feitas já na segunda-feira.