Apple. iOS pode vir a ter uma Home renovada em 2019

No mundo da tecnologia, é habitual haver pequenas fugas de informação, muitas vezes divulgadas por pessoas ligadas a empresas como a Apple. Desta vez, Mark Gurman deu a entender no Twitter que a próxima grande atualização, com mudanças no botão ‘Home’ estará a caminho do iOS 13.

No Twitter, Mark Gurman respondeu a um tweet que perguntava quais seriam as principais funcionalidades que os utilizadores queriam ter no iOS 12, cuja apresentação estará marcada para o início de junho. As novidades começaram quando Gurman referiu que o “iOS 13 Yukon vai ter uma atualização de funcionalidade focada no iPad”. Gurman referiu ainda que a Apple estará a estudar uma forma de “redesenhar” o botão ‘Home’, focado no iPad, para o iOS 13, que chegará algures em 2019.

Além disso, esta atualização para os iPhone e iPad também poderá ter uma nova aplicação para visualizar os ficheiros. No iPad, estarão também a ser desenvolvidos alguns trabalhos ligados à utilização do Apple Pencil.

Para este ano, já existem algumas suspeitas no ar sobre o iOS 12, que, a ser apresentado em junho será disponibilizado ao público algures em setembro. A Apple pode vir a transportar os Animoji, que usam o reconhecimento facial do iPhone X para animar pequenos emoji em vídeo, para um novo iPad, possivelmente com reconhecimento facial. Além disso, poderá ainda estar a trabalhar num corretor automático mais convincente.