Apple prepara regresso de iPhone low-cost em 2020

A Apple estará a preparar um telefone como o iPhone SE na gama média de preços, mais acessível do que a restante linha, para lançar na próxima primavera, avança o site asiático Nikkei.

Segundo a publicação, a Apple estará interessada em conquistar vendas no mercado de gama média, onde não conseguiu firmar uma posição forte, especialmente com a concorrência de outras empresas, como a Xiaomi ou a Huawei. Além disso, a publicação refere ainda que um telefone a preços mais baixos poderá também alavancar a posição da tecnológica americana em mercados como a Índia ou a China, onde tem perdido terreno.

O Nikkei aponta também que este seria o primeiro telefone de gama média desde o lançamento do iPhone SE, em 2016. Em Portugal, na altura do lançamento, este telefone tinha preços que começavam nos 480 euros. A notícia do Nikkei cita fontes ligadas à Apple, que explica que, apesar de o nome do modelo ainda não estar decidido, o telefone é visto como o sucessor do SE.

As especificações avançadas pelo site asiático indicam que poderá ser muito semelhante ao iPhone 8, com um ecrã de 4,7 polegadas, mais compacto que os modelos atuais. Para ser mais acessível poderá também recorrer a um ecrã LCD, mas a aposta de restantes componentes pode passar pela linha dos iPhone topo de gama, lançados no ano passado.

