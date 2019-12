Ataques de phishing e malware crescem ‘à boleia’ da estreia de Star Wars

Com a estreia do novo filme da saga Star Wars, empresas de segurança como a Kaspersky alertam para o aumento de ataques de phishing e malware, que recorrem ao filme para chamar à atenção e roubar informações dos utilizadores.

É algo recorrente sempre que há algum filme ou série mais apetecível no mundo do entretenimento: há quem não consiga resistir à tentação de ver filmes e séries através de torrents ou outros métodos menos legais. Os hackers conhecem este fenómeno e aproveitam a popularidade de universos como Star Wars para engendrar esquemas que pretendem roubar informações e dados pessoais.

A investigação da Kaspersky encontrou mais de trinta sites fraudulentos e perfis falsos nas redes sociais, que recorriam ao nome do filme. A empresa de segurança acredita que este número possa ser ainda maior na realidade, nota, num comunicado revelado esta quinta-feira, dia da estreia do filme em Portugal.

De acordo com a investigação da Kaspersky, estes sites e perfis falsos distribuem algo que pode assemelhar-se a uma cópia do filme mais recente da saga mas que, na realidade, aproveita para ter acesso a várias informações, desde dados pessoais até números de cartão de crédito, em casos mais graves.

“Os domínios dos websites utilizados para recolher dados e difundir ficheiros de malware copiam geralmente o nome oficial do filme, incluem descrições completas e conteúdo adicional, levando os utilizadores a acreditar que a página tem algum tipo de relação com o filme original”, explica a empresa, descrevendo esta prática como “Black SEO”.

O SEO (Search Engine Optimization) é um conjunto de práticas que permite conseguir um melhor resultado nos motores de busca – afinal, a probabilidade de clicar num dos primeiros resultados apresentados é muito maior. Usando estas estratégias, os hackers conseguem colocar os sites de phishing nas primeiras posições dos motores de busca, normalmente associadas à pesquisa que incluía termos como “ver Star Wars online”.

A Kaspersky refere ainda que, apesar de ter detetado um decréscimo em tanto no número de arquivos únicos infetados e de utilizadores afetados, entre 2018 e 2019, refere um aumento do número de ataques relacionados com Star Wars. No ano passado, a empresa detetou mais de 257 mil ataques; este ano, já foram encontrados mais de 285 mil ataques ligados à saga.

Em jeito de conselho, a Kaspersky deixa algumas estratégias para que os utilizadores tenham em conta a segurança dos seus dados: ter atenção às datas oficiais de estreia dos filmes nos cinemas, não clicar em links que possam ser suspeitos e ter atenção redobrada à extensão do arquivo que esteja a descarregar, mesmo que considere a fonte credível. Nunca execute um ficheiro com a extensão .exe, já que um arquivo multimédia tem habitualmente a extensão .avi, .mkv ou .mp4. Vale a pena relembrar que deve também olhar para a autenticidade do site, nomeadamente se se trata de uma ligação segura (habitualmente identificada por https).