Axl Rose diz que Tim Cook “é o Donald Trump da indústria da música”

Axl Rose, o icónico vocalista da banda Guns N’ Roses, comparou esta quinta-feira o diretor executivo da Apple ao atual presidente dos EUA. Através da rede social Twitter, o músico disse que “Tim Cook é o Donald Trump da indústria da música”.

A comparação é tudo menos lisonjeira: Axl Rose tem sido um forte crítico de Donald Trump e da sua administração, tendo mostrado o seu desagrado com o presidente dos EUA mais do que uma vez.

O desabafo do cantor nas redes sociais surge sem grande contexto, mas parece indicar a discordância de Axl Rose relativamente à estratégia da Apple no segmento da música digital.

Tim Cook is the Donald Trump of the music industry. — Axl Rose (@axlrose) 8 de março de 2018

O domínio da Apple

Segundo dados divulgados pela Billboard, estima-se que a Apple seja responsável por 30% das receitas de música digital geradas nos EUA. A gigante norte-americana é conhecida por negociar de forma implacável as margens de lucro com os seus parceiros, tirando partido do facto de gerir um ecossistema de centenas de milhões de equipamentos em todo o mundo.

Uma reportagem da Bloomberg, de junho de 2017, revelou que a Apple estava a pedir às editoras de música para ficarem com uma fatia mais pequena das receitas geradas a partir dos serviços de streaming.

Recorda-se que a tecnológica norte-americana desempenhou um papel muito importante na massificação da música digital, através da plataforma iTunes e dos leitores de música iPod, na primeira década do século XXI. O modelo de negócio da Apple acabou por perder força face a novas propostas, caso dos serviços de streaming de música como o Spotify.

A Apple acabaria por criar uma nova plataforma, o Apple Music, que também disponibiliza milhões de músicas através de streaming. Mas ao contrário do Spotify, que tem uma versão gratuita com publicidade, o Apple Music só é gratuito no primeiro mês de utilização. Atualmente o serviço de música da Apple tem 36 milhões de subscritores.