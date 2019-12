Casamentos, slime e muitos desafios dominaram YouTube a nível global

Em 2019, no plano musical, os ritmos latinos dominaram, com fenómenos como Daddy Yankee, Rosalía ou J. Balvin a encabeçar a lista dos vídeos mais vistos do ano. Nesta área, também o fenómeno do pop coreano tem impacto nos resultados de final de ano, revelados na lista YouTube Rewind.

Do outro lado, sem contar com os vídeos musicais, há muitos desafios, casamentos e até sonhos de conseguir fazer uma receita caseira de slime em casa. O vídeo mais popular do ano pertence ao canal MrBeast, que queria criar o vídeo com maior número de gostos no YouTube, com 43 milhões de visualizações. Já o casamento de PewDiePie, o youtuber mais popular do mundo, conquistou milhões de visualizações, ocupando o segundo lugar na lista dos vídeos mais populares.

Quem também entra para este top dos vídeos mais populares do mundo em 2019 é o humorista Whindersson Nunes, com um vídeo onde mostra a sua experiência a ver o filme da Netflix Bird Box, que até deu origem ao perigoso desafio Bird Box, onde várias pessoas andaram vendadas na rua.

Já Nilson Izaias Papinho nunca pensou, provavelmente, tornar-se num youtuber de sucesso. O brasileiro só queria mostrar na plataforma as suas tentativas de fazer o popular slime com uma receita caseira, mas a popularidade foi tanta que até se tornou conhecido como “Vovô do slime”. O vídeo onde mostra a receita bem sucedida rendeu-lhe 13 milhões de visualizações; já o canal conta com 4,79 milhões de subscritores.

Consulte aqui as listagens completas.

Top 10: vídeos de música mais populares

1. Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)

2. ROSALÍA, J Balvin – Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Anuel AA, KAROL G – Secreto

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China (Video Oficial)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce (Remix)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

7. Maari 2 – Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8. BLACKPINK – ‘Kill This Love’ M/V

9. Billie Eilish – bad guy

10. Ariana Grande – 7 rings

Top 10: vídeos mais populares (excluindo vídeos de música)

1. MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube

2. PewDiePie – Marzia & Felix – Wedding 19.08.2019

3. whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

4. Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions

5. Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

6. SethEverman – how to create billie eilish’s “bad guy”

7. James Charles – No More Lies

8. Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER – The RETURN of Grumpy Cloud

9. A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !

10. Shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson