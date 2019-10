Testámos a esfregona robô inteligente da iRobot que chegou a Portugal

Depois dos robôs-aspiradores Roomba, a iRobot usa a mesma tecnologia completa na esfregona Braava jet m6 que chega agora a Portugal. O objetivo? A limpeza do chão deixar de ser uma preocupação.

É uma marca norte-americana com tecnologia de topo na sua origem, ou não tivesse sido fundada há quase 30 anos por três membros do laboratório de inteligência artificial do MIT, em Boston. A iRobot no início começou por desenhar robôs para a exploração espacial e para defesa militar, mas depressa se distinguiu a nível mundial pelos robôs de consumo para a casa – em 2018 atingiu o seu recorde, com mais de mil milhões de dólares em receitas.

História à parte, o modelo de aspiradores-robô Roomba há duas décadas que está nas casas norte-americanas, mas na Europa e em Portugal é coisa dos últimos anos. No início do ano já tínhamos ficado impressionados com o novo Roomba, o i7+, que limpa o depósito de lixo sozinho – manutenção incluída, portanto -, mas também mapeia a casa de forma inteligente, comunica com as assistentes Alexa ou Google Assistant e permite controlo remoto ou por agendamento. Estas são as tecnologias de navegação iAdapt 3.0 e a de mapeamento Imprint que permite selecionar, através da app, a zona da casa que queremos que seja aspirado são mais valias luxuosas, algo também presente na esfregona-robô.

O novo iRobot Braava jet m6, que chegou na passada quinta-feira a Portugal, pretende ser o topo de gama e topo de tecnologia nas esfregonas-robô. Além de ter essas caraterísticas mais inteligentes e que permitem ao dono não se preocupar com a limpeza do chão no dia a dia, permite ainda ser complementar e integrado à própria limpeza da Roomba i7 – para quem a tem. Os dois robôs comunicam um com o outro (basta indicarmos que queremos que isso aconteça pela app) e quando a Roomba acaba de aspirar, a Braava Jet pode entrar em ação para uma limpeza mais perfeita, especialmente em superfícies mais duras.

Num pequeno teste que pudemos já fazer, ficámos impressionados com a qualidade da limpeza desta esfregona inteligente que usa água, detergente e a própria esfregona para limpar o chão. A facilidade com que vai aos cantos e consegue manter uma limpeza de excelente nível sem intervenção humana é notável, o que nos deixa a desejar apenas que a iRobot consiga fazer mesmo com o mesmo nível de automação e de ausência de intervenção humana em domínios como a louça da cozinha, refeições completas ou a limpeza da casa de banho do gato – tarefas bem mais complexas e de difícil execução, é certo.

Como funciona?

Preparar a Braava jet m6 para o uso é bem simples, mesmo na primeira utilização. Coloca-se o pano de limpeza molhada ou pano de limpeza seca (ambos incluídos), adiciona-se água (é possível incluir aí uma solução de limpeza da iRobot) e, depois de ligar a Braava à app (é seguir alguns passos), é carregar no telemóvel em “Clean”.

Nas primeiras utilizações, como bom robô que é, a Braava jet começa por fazer reconhecimento da zona e acaba, depois, por ficar com o mapa da casa que nos permite selecionar divisões para limpeza ou zonas onde não queremos que atue. Na utilização normal, a esfregona identifica as áreas de maior sujidade, depois envia um esguicho de água para a zona e começa a esfregar com o pano que está na sua base – seleciona o pano certo conforme o tipo de sujidade. Aquelas zonas menos sujas, pode não usar água, ou não fosse um robô relativamente inteligente. Se ficar sem bateria durante o uso, a Braava Jet volta à base para carregar e recomeça onde deixou o trabalho depois de já ter o ‘alimento’. Mais uma vez, o dono só tem de sair do seu caminho e deixá-la fazer o se trabalho.

Já no domínio dos panos, de fibras absorventes também houve esforço para ser o mais simples possível para o utilizador que tem de lhes mexer de vez em quando. Há a versão descartável ou reutilizável após lavagem. Não é sequer preciso tocar neles para os remover, basta carregar num botão e deixá-los cair no lixo.

Mais pequena do que a Roomba, a Braava jet m6 é bem mais completa, inteligente e eficaz do que as versões anteriores, a 380t e a 240, o que também justifica o aumento significativo de preço que, embora se deva à tecnologia bem mais avançada, não é para todos. A Braava jet m6 custa 699,99 euros, o que será sempre o maior impeditivo à sua compra, já que a qualidade geral e inteligência são de exceção.

A iRobot anunciou ainda uma versão mais vitaminada do i7+, o aspirador-robô Roomba s9+, que tem tudo do que o i7+ tem, mas acrescenta 40% mais poder de sucção e escovas de cantos 30% mais largas. O preço também sobe, para os 1499 euros. E a iRobot também vai lançar um robô corta-relva na Europa, sem data de chegada a Portugal.