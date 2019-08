Depois dos robôs, Netflix testa sistema humano de recomendações

Em tempos de grande competição entre as plataformas de streaming, a empresa busca novas formas de sugerir conteúdos para os seus utilizadores, depois de ter apostado totalmente no desenvolvimento de algoritmos que “arrumavam” cada perfil no que a empresa chamava de categorias de gostos.

A nova funcionalidade da Netflix é o Collections, uma ferramenta que promete recomendar as séries e os filmes a partir da perspetiva de humanos. Inicialmente restrita a dispositivos iOS, a novidade está a receber a curadoria dos especialistas da área criativa da Netflix. Os títulos a serem indicados são organizados com base em diversos fatores, tais como género, enredo e caraterísticas singulares.

Ao clicar no botão “Collections”, é possível conferir cartões com diversos temas, cada um com uma opção para seguir. E cada um destes cartões vai levar a uma secção com uma lista expandida de sugestões.

Um porta-voz da Netflix confirmou que os testes estão a ser feitos com grupos para a imprensa norte-americana. Ele diz que a companhia visa sempre buscar novas formas de conectar os fãs com as atrações que eles podem gostar.