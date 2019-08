Como apagar para sempre do Facebook informações suas

O Facebook acordou pagar 5 mil milhões de dólares para pôr fim à investigação às ações da empresa relativamente à privacidade dos utilizadores durante o caso Cambridge Analytica. A Federal Trade Comission considerou que o Facebook não tomou medidas suficientes para proteger a privacidade dos utilizadores, permitindo que os dados fossem usados pela Cambridge Analytica para traçar perfis de eleitores e análise de comportamento.

O Facebook prometeu retratar-se no que se refere às questões de privacidade. Acontece que os erros da maior rede social do mundo custaram a confiança de muitos utilizadores. Setenta e quatro por cento dos utilizadores adultos do Facebook acabaram por ajustar, no último ano, as definições de privacidade da sua conta, fizeram uma pausa na utilização ou chegaram mesmo a apagar a app do seu telemóvel, conclui um estudo do Pew Research Center.

Existe uma medida extrema para quem perdeu totalmente a confiança no Facebook: desativar ou apagar a conta. Mas há sempre a alternativa de rever a informação que estamos a partilhar publicamente e que não gostaríamos. Vamos por partes.

Como apagar de vez a sua conta de Facebook

Para remover completamente o seu perfil no Facebook e todas as fotos, vídeos, atualizações dos estados e tudo mais que tenha partilhado ao longo dos anos, só apagando permanentemente a sua conta. E isso implica que deixe de usar o Messenger e desativa também todos os logins baseados no Facebook que usa noutros sites ou serviços online, como o Spotify – se assim for, terá de entrar em contacto diretamente com todos estes sites e configurar um novo acesso.

Se agiu por impulso, não se preocupe porque nos 30 dias após apagar permanentemente a sua conta, pode mudar de ideias. Ainda assim, nesse período de tempo nenhum utilizador pode ver o seu perfil.

O Facebook sugere que os utilizadores façam o download de todos os seus dados – posts, fotos, comentários e outras informações – antes de apagar a conta.

Para apagar de forma permanente a sua conta de Facebook vá às Definições, no menu do canto superior direito do ecrã. Clique em As tuas informações do Facebook e depois em Desativação e eliminação. Aqui pode eliminar a conta permanentemente. O Facebook informa: “Quando eliminas a tua conta do Facebook, não vais poder recuperar os conteúdos ou as informações que partilhaste no Facebook. No Messenger, as tuas mensagens também vão ser apagadas.”

Desativar a conta do Facebook

No passo anterior, tinha a opção de desativar a conta. Neste caso o Facebook explica o que vai acontecer: “O seu perfil será desativado, o seu nome e fotos serão removidos da maioria dos conteúdos que partilhou. Poderá continuar a usar o Messenger.”

Esta pode ser uma boa opção se quiser fazer uma pausa na utilização do Facebook e optar por não apagar de forma permanente a sua conta. Além de poder utilizar o Messenger vai também poder aceder a outros sites que usem os dados do Facebook para login.

Apagar dados manualmente

Esta é a opção menos radical. Tudo depende das suas opções de privacidade. Tudo o que já partilhou, onde foi tagado pode ser consultado no Registo de Atividade. É nesta página que pode apagar manualmente o que quiser. Prepare-se apenas para perder bastante tempo nesta tarefa!

Quando entra no Registo de Atividades tem de clicar numa das opções de conteúdo para escolher o que quer ver e apagar: Publicações, Publicações em que te identificaram, Publicações de outras pessoas na tua cronologia, Ocultos na cronologia, Fotos e vídeos. Para ajudar a encontrar a separar o conteúdo, tudo está dividido por datas, anos e meses.

Se quiser apagar um dos conteúdos, clique no lápis no canto superior direito do conteúdo e escolha a opção Eliminar.