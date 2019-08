Como limpar os seus dados do histórico da Netflix

A quantidade de conteúdos disponíveis na Netlflix é avassaladora. E tudo o que é visualizado na sua conta da plataforma de streaming é registado num histórico.

O mesmo acontece quando alguém acede ao seu perfil e vê algum conteúdo ou quando começa a ver uma série e acabou por desistir. A verdade é que estes conteúdos vão permanecer na sua conta em “Continuar a ver”.

Se não gosta de ter a sua conta “desarrumada” ou pretende apenas resguardar a sua privacidade no que diz respeito às séries e filmes que vê, há solução.

Para apagar o histórico, tem de aceder às definições da sua conta Netflix no computador, clicando no ícone no canto superior direito. Depois deve clicar em “Atividade de visualização”. Aí irão aparecer todos os episódios que já visualizou. Para apagar terá de fazer um a um, carregando no símbolo circular do lado direito de cada conteúdo, explica o serviço de streaming no seu Centro de Assistência.

Ao ocultar um episódio, é-lhe apresentada a opção de ocultar toda a série. Nesse caso, só tem de selecionar a opção “Ocultar tudo” na parte inferior da página.

E já está. Todos os títulos que ocultou vão deixar de aparecer no seu histórico e na faixa “Continuar a ver”.