Crianças já não sabem pegar num lápis graças à tecnologia

Segurar um lápis ou uma caneta. Um simples gesto que nos dias de hoje parece difícil de executar. Pelo menos assim é para as crianças por culpa da tecnologia, que lhes veio facilitar a vida de tal forma que os músculos das mãos estão a crescer de forma completamente atrofiada.

Esta é a principal conclusão de um estudo da britânica Heart of England NHS Foundation Trust que, ouvida pelo The Guardian, deixou um alerta para os malefícios ou incompatibilidades da tecnologia com o mundo real em idades tão precoces, uma vez que a utilização excessiva dos touchscreens dos tablets e smartphones faz com que os músculos dos dedos não se desenvolvam como é suposto.

“As crianças estão a chegar à escola sem terem a força de mãos e destreza que tinham há 10 anos. Hoje, os miúdos chegam à escola e quando lhes passamos um lápis para a mão, percebe-se que não têm as capacidades de movimento fundamentais”, explica a pediatra chefe do gabinete de terapia ocupacional da Heart of England, Sally Payne, ouvida pelo jornal britânico.

A responsável lembra que, mesmo para funções tão simples como segurar uma caneta, as crianças “precisam de ter um grande controlo dos músculos mais sensíveis dos dedos”, alertando para a necessidade de dar aos mais novos “oportunidades para desenvolverem essas aptidões”.

Payne reconhece, no entanto, que esta responsabilidade, que atribuiu completamente aos pais, não é assim tão fácil de cumprir nos dias de hoje, uma vez que “é mais fácil dar um iPad a um miúdo do que encorajá-lo a brincar com coisas que o ajudem a desenvolver-se melhor, como Legos, recortes e colagens ou coisas feitas em corda, que eles possam puxar e esticar”.