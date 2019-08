Mochilas. Das medidas ao peso, os cuidados a ter

Na aquisição de mochilas, é importante ter em atenção as medidas e peso adequado à criança, que deve sempre experimentar no momento da compra. Certifique-se de que o tamanho é adequado para a estatura. Quando vazia, a mochila não deve pesar mais de meio quilo.

No momento da utilização, a organização deve imperar, e por isso, importa verificar se o que se leva na mochila vai ser realmente necessário.

Ao arrumar o material, os objetos mais pesados e volumosos, como os livros, devem ser colocados na vertical, o mais próximo possível das costas. O peso deve estar bem repartido e deve ser verificado. Não deverá ultrapassar 10% do peso da criança. Se a criança pesar, por exemplo, 30 quilos, o limite da mochila será de 3 quilos. Caso ultrapasse, não é aconselhável que a carregue às costas. Nesse caso, a opção deverá recair por uma com rodas com pega regulável, para que se adapte à estatura da criança. Esta não deverá, contudo, dobrar o braço ao puxar a mochila.

Nunca levar a mochila pela mão ou num só ombro e ajustar as alças para que fique sempre acima das ancas são regras de ouro. Por outro lado, não convém utilizá-las mais do que uma hora por dia.

Postura incorreta e mochila com excesso de peso são maus hábitos frequentes entre os jovens, em boa medida devidos à quantidade de manuais escolares que transportam e a cadeiras que se adaptam mal ao seu corpo. Entre os 10 e os 12 anos podem vir a ter dores severas nas costas, pescoço e ombros, bem como problemas de postura, pois a formação óssea ainda não está completa e qualquer excesso pode prejudicá-la.