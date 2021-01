Dicas úteis para manter a casa quente em dias de muito frio

Dinheiro Vivo com Delas.pt 06 Janeiro, 2021 • 21:53 Partilhar este artigo Facebook

O frio vai continuar a fazer-se sentir. E a sua habituação deve estar pronta a protegê-lo do frio exterior. Marcelina Guimarães e Miguel Fernandes, especialistas em habitação e autores do livro "Uma Casa Mais Saudável, uma Família mais Feliz" (editado pela Esfera dos Livros), ensinam a preparar a casa para os dias de inverno, evitando possíveis esquecimentos ou atitudes negligentes e pouco saudáveis.

1. Ventilar, ventilar e ventilar

Uma casa que não seja ventilada diariamente nunca será uma casa saudável. O frio exterior é pouco convidativo a janelas abertas, mas é importante deixar a casa respirar. Ao acordar, aproveite para abrir as janelas e deixar o ar circular dentro de sua casa.

2. Sistemas de aquecimento

Quando o frio se fizer sentir, evite sistemas de aquecimento por convecção, que secam o ar e arrastam pó e partículas em suspensão. O ideal é optar por sistemas de radiação térmica.

3. Verifique a humidade das divisões

Coloque um termo higrómetro (de baixo custo) nos espaços para controlar a humidade, a qual deve estar compreendida entre 40% a 60%. Este aparelho armazena o valor mínimo e máximo alcançados em determinado intervalo de tempo e, geralmente, tem dois mostradores que permitem a visualização da humidade e da temperatura em simultâneo.

4. Utilize um medidor de Radão

Esta é a melhor época do ano para fazer uma análise laboratorial a este gás presente no interior de nossas casas; para isso, coloque um medidor de Radão em cada piso da sua habitação. O aparelho mede a concentração do gás e, caso se conclua que os níveis estão superiores aos limites recomendados, deverá ventilar todos os espaços.

5. Tenha atenção à temperatura do seu quarto

Sabe bem descansar o corpo e a mente num quarto quente e confortável, mas é importante controlar os níveis de humidade relativa ao ar neste espaço. A temperatura ideal para dormir são 18º, e lembre-se, mesmo que aumente a roupa na cama, a regra é: "pés quentes, cabeça fresca".

