Dois livros de leitura obrigatória para Idália Serrão

Idália Serrão, administradora da Associação Mutualista Montepio Geral, é a quinta personalidade que ao longo dos próximos 20 dias vai sugerir dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

1. Economix, La première histoire de l’économie en BD, de Michael Goodwin e Dan E.Burr

“Quando se juntam história, teoria económica e problemas sociais contemporâneos, e se acrescentam banda desenhada e humor, corremos o risco de regressar de férias com Economix lido num ápice. Não é apenas um livro de economia; é pedagógico e cheio de humor”, revela Idália Serrão sobre este livro que recomenda a leitura.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Economix, La première histoire de l’économie en BD

AUTOR: Michael Goodwin e Dan E.Burr

EDIÇÃO: Arte de Autor

PREÇO: 21,95€ (Bertrand)

2. Poesia Reunida, de Maria do Rosário Pedreira

“A poesia apazigua-me quando as lutas são duras. Não descobri Maria do Rosário Pedreira há muitos anos, mas, como costuma dizer um amigo, numa expressão feliz, é santinha do meu altar. O livro mais que perfeito para folhear e para ler com tempo e sossego. Vai de férias comigo”, conta a administradora da Associação Mutualista Montepio Geral.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Poesia Reunida

AUTOR: Maria do Rosário Pedreira

EDIÇÃO: Quetzal Editores

PREÇO: 15,50€ (Wook)