Dois livros de leitura obrigatória para João Borga

João Borga, CEO da Startup Portugal, é o oitavo que ao longo dos próximos 20 dias vai sugerir dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

Guerrilla Marketing in 30 Days, de Jay Conrad Levinson

“No mundo das startups o marketing sempre foi uma guerra desigual entre os incumbentes com dinheiro e os que tentam disromper o modelo de negócio com parcos recursos. Neste livro prático os autores partilham histórias, técnicas e táticas na guerra entre David e Golias pela preferência do consumidor. Com a atual situação resultante da crise sanitária e com o processo de transformação digital em curso, este é um manual essencial para quem se está a reinventar através do empreendedorismo”, aconselha João Borga.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Guerrilla Marketing in 30 Days

AUTOR: Jay Conrad Levinson

EDIÇÃO: Entrepreneur Press

PREÇO: 17,96€ (Wook)

Para Além do Fim do Mundo, de Laurence Bergreen

“Relata-nos a viagem de Fernão de Magalhães. Ao lê-lo não consigo deixar de encontrar no seu relato o paralelismo com o mundo das atuais startups, desde a visão e inovação do seu CEO à dificuldade de angariação de capital de risco para uma proposta com elevado risco pessoal e financeiro. Escrito por um dos maiores especialistas no legado deste grande visionário, a obra leva-nos para um tempo em que Portugal produziu a inovação e o conhecimento que permitiriam mudar o curso da história do mundo”, resume CEO da Startup Portugal.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Para Além do Fim do Mundo

AUTOR: Laurence Bergreen

EDIÇÃO: Bertrand Editora

PREÇO: 18,80€ (Bertrand Editora)