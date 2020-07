Dois livros de leitura obrigatória para João de Castro Guimarães

João de Castro Guimarães, diretor executivo da GS1 Portugal, é a quarta personalidade que ao longo dos próximos 20 dias vai sugerir dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

1. Guerra Santa, de Nigel Cliff

“Conta a história da descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Propõe a teoria de que foram um avanço, numa campanha secular, que permitiu pôr fim ao domínio islâmico do mundo, alterando substancialmente, as relações entre o oriente e o ocidente”, resume João de Castro Guimarães.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Guerra Santa

AUTOR: Nigel Cliffs

EDIÇÃO: Texto Editores

PREÇO: 29,95€€ (FNAC)

2. Fernão de Magalhães, de Stefan Zweig

“Para o autor Magalhães é o responsável pelo feito mais grandioso da história do descobrimento da terra. Fernão de Magalhães partiu de Sevilha com 5 minúsculos barco para dar a volta ao mundo. Levou 265 homens e voltaram só 18, mas trazendo com eles o orgulho do ojetivo alcançado”, conta o diretor executivo da GS1 Portugal.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Fernão de Magalhães

AUTOR: Stefan Zweig

EDIÇÃO: Relógio D’Água

PREÇO: 16,50€ (Bertrand)