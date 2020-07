Dois livros de leitura obrigatória para João Ricardo Moreira

João Ricardo Moreira, administrador da NOS Comunicações, é o sétimo que ao longo dos próximos 20 dias vai sugerir dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

Internal Time, de Till Roennberg

“A importância do ritmo do tempo. Os ciclos do dia, da semana, do ano e de toda uma vida. Insights para o dia-a-dia em família, mas também para a organização da sociedade, com forte base científica. O conceito da sincronização do nosso tempo individual com o tempo social”, resume João Ricardo Moreira.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Internal Time

AUTOR: Till Roennberg

EDIÇÃO: Harvard University Press

PREÇO: 20,30€ (Wook)

The Fifth Risk, de Michael Lewis

“Mais do que atual, numa pandemia e com eleições americanas à vista, um livro sobre como a ciência e as decisões informadas podem ser atropeladas, numa transição de presidentes. Como fica frágil um Estado forte, quando se desvaloriza a dimensão técnica dos temas de política pública”, conta o administrador da NOS Comunicações.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: The Fifth Risk

AUTOR: Michael Lewis

EDIÇÃO: Penguin Books Ltd

PREÇO: 10,58€ (Amazon)