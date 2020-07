Dois livros de leitura obrigatória para Luís Fernandes

Luís Fernandes, CEO da Cimpor, é o sexto que ao longo dos próximos 20 dias vai sugerir dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

1. História da China, de Stephen G.Haw

Em 2012, por seis meses, fui responsável pelas operações da Cimpor na China e na India. A China é país fascinante, mas é preciso conhecer muito bem, quando se está nos negócios. E é um país que só se começa a conhecer após anos de vivência local. Daí a minha escolha. Condensa 2000 anos e dános a visão deste colosso.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: História da China

AUTOR: Stephen G. Haw

EDIÇÃO: Tinta da China

PREÇO: 19,50€ (Wook)

2. Salvem o Mundo, Não Existe Planeta B, de Louise Badford

Sendo responsável pela Cimpor Portugal e Cabo Verde, que aderiu ao Acordo de Paris e assumiu um compromisso com os desígnios do Green Deal, considero que só temos uma oportunidade para salvar o nosso planeta que passa pelo compromisso de todas as empresas e indústrias em serem “carbon neutral”. Todos nós temos o desafio de contribuir para um planeta sustentável. Só depende de cada um de nós.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Salvem o Mundo, Não Existe Planeta B

AUTOR: Louise Bradford

EDIÇÃO: Editora In

PREÇO: 15,99€ (FNAC)