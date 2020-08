Dois livros de leitura obrigatória para Luís Mergulhão

Luís Mergulhão, CEO do OmniCom Media Group Portugal, é o sexto que ao longo dos próximos 20 dias vai sugerir dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

Os Artilheiros da Birmânia, de James Myint Swe

“Narrativa ficcionada da presença dos portugueses nos séculos XVI e XVII no atual Myanmar. De origem birmanesa, residente no Canadá e com longínquos antepassados portugueses, o autor permite-nos viajar por um período rico de acontecimentos mas hoje já quase esquecido, onde marinheiros e aventureiros portugueses se embrenharam, a partir do momento em que chegaram às costas de Arracão”, resume Luís Mergulhão.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Os Artilheiros da Birmânia

AUTOR: James Myint Swe

La Invención de España, de Henry Kamen

“O contraditório na conceção de Espanha como ‘nação’, questionando o conceito formado consistentemente a partir do século XIX, e elencando o que considera lendas e ilusões que construíram a realidade espanhola. Este académico dedicou grande parte da vida ao estudo da história de Espanha. Tem uma visão diferente sobre o país que nos separa do continente europeu, não fora o mar”, conta o CEO do OmniComMediaGroup Portugal.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: La Invención de España

AUTOR: Henry Kamen

EDIÇÃO: Espasa

PREÇO: 18,90€ (Amazon)