Dois livros de leitura obrigatória para Miguel Coutinho, da Fundação EDP

Miguel Coutinho, administrador executivo e diretor-geral da Fundação EDP, é o nono participante da nossa rubrica e sugere dois livros que considera de leitura obrigatória e explica porquê.

1. Essa Gente, de Chico Buarque

Todos os livros de Chico Buarque têm neles o génio das suas músicas. Em ‘Budapeste’, ‘Estorvo’, ‘Leite Derramado’ e agora ‘Essa Gente’, usa a mesma matéria-prima da música : uma mistura fina de ironia, doçura e subtileza. Em ‘Essa Gente’ há um retrato, em forma de diário, de um escritor em crise que é também a metáfora de um Rio de Janeiro e de um Brasil que definham.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: Essa Gente

AUTOR: Laurence Bergreen

EDIÇÃO: Companhia das Letras, 2020

PREÇO:14,31€ (Wook)

2. This Is Not Propaganda, de Peter Pomerantsev

Alguém escreveu que a verdade não é só muito mais incrível que a ficção como é mais difícil de inventar. O livro reflecte sobre a subversão da verdade através de campanhas de desinformação que estão a capturar a democracia e a desfazer os pilares em que assentámos as nossas vidas e convicções. O que esperar de uma sociedade que não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira?

FICHA TÉCNICA DO LIVRO:

TÍTULO: This Is Not Propaganda

AUTOR: Peter Pomerantsev

EDIÇÃO: FABER AND FABER, 2019

PREÇO: 17,25€ (Wook)