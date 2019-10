Dom Pérignon Vintage 2008 com edição limitada Lenny Kravitz

Um ano depois da Dom Pérignon nomear Lenny Kravitz como diretor criativo global, começam a chegar ao mercado os resultados desta parceria, com o lançamento de uma edição exclusiva e limitada do Dom Pérignon Vintage 2008 com a assinatura criativa do artista, que aprimorou o icónico rótulo, recorrendo às técnicas artesanais de ourivesaria para martelar metal. A Portugal chegam apenas 150 garrafas, que vão estar disponíveis, a partir de 28 de outubro, no Club do Gourmet do El Corte Inglès.

A colaboração iniciou-se no ano passado e teve a primeira expressão numa série de fotografias para uma campanha publicitária em três continentes, juntamente com uma exposição internacional e um filme. Em 2019, a colaboração reafirma-se com o lançamento de vários itens criativos, como uma mesa-bar de champanhe ou uma caixa candelabro, mas estas são peças que não estarão disponíveis no mercado nacional. Tal como não estará nenhuma das garrafas de edição limitada do Rosé Vintage 2006 Edição Limitada Lenny Kravitz, cujo preço de venda ao público recomendado será de 349 dólares (cerca de 313 euros).

Forrada a veludo e criada especificamente para a garrafa magnum do Vintage 2008 (com 1,5 litros), a caixa candelabro permite, como o nome o indica, transformar o recipiente num candelabro para dar um élan especial a todo o ritual de abertura e consumo de uma garrafa de Dom Pérignon. Custa 3.650 dólares, ou seja, cerca de 3.276 euros.

A masterpiece da coleção é a mesa-bar cujo preço de venda ao público não é revelado. Trata-se de uma elegante mesa lacada preta, com detalhes em latão escovado, que se abre para revelar as garrafas de Dom Pérignon, os copos e o balde de gelo no centro. Três peças criativas desenhadas para se complementares: abra a mesa, acenda os candelabros e saboreie uma garrafa de Dom Pérignon, olhando o rótulo que brilha à luz suave das velas.

Em Portugal só haverá à venda as referidas 150 garrafas do Dom Pérignon Vintage 2008, com um preço de venda ao público recomendado de 199 euros.

“Lenny Kravitz tem um longo relacionamento com a Maison Dom Pérignon. Verdadeiro conhecedor dos Vintages, ele queria aprender mais sobre as pessoas que fazem Dom Pérignon, sobre o seu savoir-faire e o seu terroir. Amigo do chef de cave, Richard Geoffroy, Lenny Kravitz foi iniciado no universo de Dom Pérignon, tornando-se um crente declarado. Após trocas criativas memoráveis, esta colaboração com a Maison é acima de tudo uma história de amizade autêntica e de respeito mútuo”, anuncia a empresa em comunicado.