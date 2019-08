Dose dupla de Note10. Já estivemos com os novos gigantes da Samsung

A marca sul coreana fez do seu smartphone de grandes dimensões e alta performance dois modelos, de tamanhos diferentes, onde se mantém uma caneta digital melhorada e com mais funções e software para vídeo notável e único no setor.

É um dos modelos mais carismáticos da marca sul coreana e sempre foi a versão mais pensada para profissionais ou quem prefere tamanho de ecrã e potência no seu smartphone. O Samsung Galaxy Note (lançado em 2011), na verdade, entra na categoria de phablet, entre um tablet e um smartphone, mas com o crescimento em tamanho de ecrã dos smartphones essa categoria tem-se vindo a esbater – já não é tão maior do que os outros telefones.

O novo Note10 foi oficialmente apresentado esta noite em Nova Iorque com pompa e circunstância, no evento de Unpacked da Samsung, mas já tivemos acesso aos dois modelos que, agora, compõe o ramalhete do smartphone de maiores dimensões da marca. Em primeiro lugar, tal como o Samsung S10 tem uma versão de ecrã mais pequeno e outra maior, o Note entra no mesmo diapasão, mas com mais algumas polegadas.

A Samsung acredita que o Note faz cada vez mais sentido na sociedade atual, onde há um aumento do trabalho remoto e os trabalhadores querem estar cada vez mais móveis enquanto trabalham de qualquer lugar no mundo. Foi mesmo apresentado um estudo recente para dar força a essa ideia, que indica que 58% dos jovens já não têm trabalho de secretário típico e das 9h às 17h.

O novo Note10 chega com 6,3 polegadas (o S10 tem 6,1), enquanto o Note10+ chega às 6,8 polegadas de ecrã (o S10+ tem 6,4″, o mesmo que o Note9 tinha). Essa é uma diferença significativa, mas o aspeto estético na parte envolvente não mudou muito.





































Então, o que temos mais de novo? Vamos por pontos

– O Note está mais leve e fino do que nunca e praticamente da mesma espessura do S10 e S10+. O Note10 pesa 168 gramas e o Note10+ 196 gramas, ambos ficam abaixo dos 201 gramas do Note9, mesmo que o Note10+ até tenha ecrã maior. A espessura de 7,9 mm para ambos os novos dois modelos torna-o mais fino do que o anterior, que tinha 8,8 mm.

– Perdeu o jack para colocação de auscultadores normais



– Ganhou leitor de impressões digitais no próprio ecrã e os botões estão todos concentrados no lado esquerdo do aparelho (além dos dois botões de som já só tem outro – perdeu o botão específico para a assistente Bixby)

– O ecrã “infinito” ocupa ainda mais a face do Note, com a Samsung a usar o chamado punch hole (um buraco centrado no topo e integrado dentro do ecrã, enquanto o Note9 não o tinha). A Samsung indica que usa o seu ecrã Dynamic AMOLED que traz maior contraste com mais cores.

– O Note10 tem três câmaras (ultra wide de 16MP F2,2, ângulo amplo com 12MP F2.4 e telefoto com 12 MP F2.1 – só a ultra wide não tem estabilizador de imagem) e o Note10 tem mais uma, a câmara de DepthVision (F1.4) que serve para melhorar as funções das outras.

– O novo modelo duplo grava o ecrã pela primeira vez, permitindo colocar a nossa cara usando a câmara selfie numa rodela dentro da gravação, num claro piscar de olho aos Youtubers que se filmam a jogar jogos.

– A SPen está mais fina e suave e permite agora controlo do aparelho por gestos à distância ou como a Samsung lhe chama, Air Actions. Podemos, por exemplo, controlar o zoom da câmara com um movimento da caneta digital bluetooth da marca mesmo sem tocar no ecrã, isto além da opção já lançada o ano passado em que podíamos tirar fotos de forma remota com o uso do botão da caneta.

– Há cores novas, o aura glow, aura preto, aura branco e aura cor de rosa no Note 10+.

– A Samsung diz que a conversão do que escrevemos com a SPen em texto está melhor e é mais fácil partilhar as notas convertidas em texto em vários formatos. No entanto, no contacto que tivemos com os dois Note em Amesterdão continuamos e ver alguns erros na percepção do que é escrito à mão.

– Têm uma nova parceria com a Microsoft para uma ligação mais fácil e imediata entre o Windows 10 e o telefone, para imitar o ecrã, ou mandar mensagens e atender chamadas no computador. Não conseguimos testar esta opção.

– Há várias novas funcionalidades na adaptação da Samsung ao Android 9.0 especialmente em vídeo – já com o S10 a marca tinha conseguido funções notáveis e únicas disponíveis de raiz. O Live Focus vídeo agora permite, enquanto se grava, colocar um objeto desfocado ou cenário por trás dele.

– Há um novo sistema para escolher, enquanto se grava vídeo, o foco de som da pessoa em que queremos ouvir, no chamado zoom in mic.

– Foi melhorada a suavidade dos movimentos em vídeo, depois de já terem incluído nos S10 o supersteady.

– A edição de vídeo está mais completa, sendo fácil escolher vários vídeos na galeria e colocá-los de imediato juntos num vídeo completo. É ainda fácil editar e colocar músicas, isto tudo dentro da app da galeria do telefone. A SPen é, cada vez, uma ajuda preciosa para editar vídeo.

– Há uma nova função chamada AR Doodle, onde podemos desenhar na cara de uma pessoa (ou à volta) e os arabescos desenhados seguem a cara do invidíduo para onde se movimenta.

– A bateria varia entre os 3500 mAh (Note 10) e os 4300 mAh (Note 10+), mas a Samsung garante que com o chamado super fast charging, 30 minutos de carregamento dão para um dia de utilização.

– O processador Snapdragon 855 Plus já com 7nm tem um CPU 33% mais rápido do que o modelo anterior, diz a marca. Temos ainda 8GB RAM no Note 10 e 12 GB RAM no Note10+ e o armazenamento base é de 256 GB em ambos.

– Os preços começam nos 979 euros para o Note10 e 1129 euros para o Note10+ (comi 512 GB sobre para os 1229 euros).

Os dois novos Note ficam já hoje em pré-venda, mas só chegam às lojas a 23 de agosto e a Samsung indica que acrescenta 100 euros adicionais à sua campanha de retoma para quem comprar o novo modelo.

