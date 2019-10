Grave falha no WhatsApp obriga a atualizar a app

O alerta foi lançado pelo Instituto Nacional de Cibersegurança (INCIBE), em Espanha. De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, há uma vulnerabilidade na versão 2.19.244 (lançada no início de setembro) do WhatsApp para os dispositivos Android.

O INCIBE alerta que a vulnerabilidade era explorada através de ficheiros com a extensão .gif. Basicamente, o WhatsApp associa a esta extensão a reprodução imediata dos conteúdos. Na realidade, este ficheiro modificado continha software que, com a reprodução imediata, instala-se logo no smartphone. A entidade espanhola alerta que isto daria um acesso facilitado aos dados guardados no telefone e, em alguns casos, até gravar vídeo e áudio.

Entretanto, já foi lançada uma nova versão do WhatsApp para Android, a versão 2.19.283. Para atualizar a aplicação de mensagens, basta ir até à Play Store, escolher a opção “as minhas aplicações” e atualizar.