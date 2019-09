Apple apresenta três iPhone, iPad, Watch e companhia

18:43

João Tomé

Apple Watch: 5ª geração traz bússola incluída

“Hoje o Apple Watch está em todo o lado e está a fazer a diferença em muitas vidas”. Foi assim que Tim Cook começou a falar do wearable popular da Apple, que tem 48% do mercado de smartwatches a nível mundial. Seguiu-se um vídeo de pessoas de todo o planeta, em várias línguas, a falar nas vantagens do Watch, incluindo o slogan que “salva vidas”, graças ao eletrocardiograma incluído.

A maior novidade da quinta geração, o Apple Watch 5, não é o aspeto, que se mantém igual (tem sido habitual), mas sim o facto de ter o chamado always on display, com as horas sempre disponíveis no ecrã (algo que alguma concorrência já disponibilizava) e, diz a Apple, não ‘rouba’ bateria, mantendo-se a bateria suficiente para um dia inteiro. A assistente Siri, versão 5, chega agora com bússola incorporada.

O modelo agora é feito com 100% alumínio reciclado e há novas faces e novas cores. O preço começa nos 399 dólares nos EUA (499 dólares com GPS). A Série 3 do Apple Watch tem preço reduzido: 199 dólares. Começa a ser lançado a 20 de setembro.