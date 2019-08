Encontrou em sótão jogo Nintendo com 30 anos. Agora pode ganhar milhares

Um homem encontrou no sótão da sua casa de infância uma cópia por abrir de um videojogo clássico de 1987, uma descoberta que pode agora ser vendida por 10 mil dólares em leilão online.

Scott Amos, nascido e criado em Reno (Nevada), nos EUA, teve a surpresa de uma vida quando vasculhava caixotes antigos no sótão da família. Foi lá que encontrou um cartucho do jogo da Nintendo Kid Icarus com trinta anos, ainda no saco de compra e com o recibo lá dentro (38,45 dólares) do departamento de catálogo da cadeia J.C. Penney.

Em declarações ao Reno Gazette Journal, Amos explicou que inicialmente achou que a descoberta poderia render alguns dólares, mas nunca esperou que as avaliações fossem tão elevadas. Valarie McLeckie, diretora da área de videojogos da Heritage Auctions, uma empresa de leilões, explica que esse é um dos títulos da Nintendo mais desejados e difíceis de conseguir – há menos de 10 e todos estão com colecionadores de jogos antigos.

“Encontrar uma cópia selada de origem é raro, já para não falar em condições tão perfeitas”, explica. A Wata Games, um serviço de classificação de videojogos, deu à cópia de Amos uma classificação de 8,0 em uma escala de 10 pontos.

Amos explica ao jornal local que ninguém na sua família se lembra de comprar o jogo, mas a data de compra de 8 de dezembro de 1988 sugere que pode ter sido um presente de Natal que nunca chegou a ser dado.

“Eu até me lembro bem do jogo. O meu vizinho tinha e era difícil de jogar”, explica. Já sobre a história de como o jogo foi lá parar, a hipótese mais provável é que a mãe de Amos “comprou, guardou e nunca mais o encontrou, acabando depois no sótão”.

O jogo, inspirado na mitologia grega, tem como protagonista uma espécie de cupido chamado Pit, que tenta resgatar Palutena, a deusa da luz, que é aprisionada pela malvada Medusa. “Prepare-se para a ação e aventura da mitologia grega traduzida para a era dos videojogos”, diz a embalagem do jogo.

O leilão online encerra esta semana e os especialistas indicam que poderá reder a Amos 10.000 dólares. O dinheiro amealhado será para dividir com a irmã mais velha. O seu destino? “Umas férias na Disney World no próximo mês.”