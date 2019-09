Esgotou em segundos e chega a Portugal este novo smartphone da Asus

Chama-se ROG Phone II, é para fãs de gaming e depois de ter batido recordes em vendas rápidas na China, chega a Portugal em outubro e traz um acessório com segundo ecrã e comandos que já vimos ao vivo na IFA.

É um dos smartphones mais aguardados do ano, nomeadamente para quem é fã de jogos em pleno smartphone. O novo ROG Phone II teve um verão auspicioso na China, com pré-vendas recorde para este tipo de produto.

O Asus Republic of Gamers (ROG) anunciou o lançamento do ROG Phone II em agosto, com caraterísticas relevantes e foram vendidas 10 mil unidades em apenas 73 segundos – pode ver as características do modelo com processador Snapdragon 855 Plus (7 nm), ecrã de 6,59 polegadas e onde não faltam 12GB de RAM aqui.

É o primeiro smartphone gaming com o processador Qualcomm Snapdragon 855 Plus, uma velocidade até 2.96GHz e um GPU Qualcomm Adreno 640. Os números são estonteantes, com display 120Hz/1ms, um AMOLED 10-bit HDR com precisão de cor Delta-E <1 e imbatíveis 49ms de latência de toque.

A bateria também promete manter os fãs de gaming muitas horas seguidas a jogar, com 6000mAh e HyperCharge ROG 30W para um carregamento rápido. Não faltam tecnologia Dual Surrounding Vibration, coluna frontal stereo, Dual Surrounding Vibration, para além de uma nova gama de acessórios.

(no vídeo gravado na IFA pode ver algumas das novidades que encontrámos no stand da Asus)

E o que tem a versão Ultimate?

A versão Ultimate Edition apresenta novas cores e especificações. Além de incluir a cor mais discreta Preto, tem especificações atualizadas para uma capacidade de armazenamento de 1TB UFS 3.0. Inclui ainda o Cat 20 4G LTE que permite aos utilizadores desfrutar de downloads mais rápidos (até 2Gbps). Ou seja, além do design mais exclusivo, ao desempenho é aliada uma capacidade de armazenamento notável.

Quanto aos preços, a versão normal custa 899 euros, enquanto a versão Ultimate tem um preço recomendado de 1199€.

Dupla vista melhorada

É nessa lista de acessórios que se encontra o peculiar TwinView Dock II, que permite acrescentar um segundo ecrã complementar – AMOLED FHD+ (2340 x 1080) de 6,59’’ -, que permite por exemplo dividir o ecrã em transmissão ao vivo, exibição de jogos ou comunicações em grupo. Vimos de perto os dois na feira de tecnologia IFA, em Berlim e em destaque está também a possibilidade de acrescentar o ROG Kunai Gamepad, que permite adicionar botões físicos e criar um sistema completo de jogos com ecrã duplo, a fazer lembrar a Nintendo Switch.

É fácil perceber vantagens no facto do acessório estar mais leve do que nunca e que tem algumas novidades interessantes, como um novo sistema de refrigeração com turbo-ventilador e uma bateria extra de 5000mAh.

Diz-nos a Asus, o novo TwinView Dock II também deve chegar a Portugal em outubro – à venda online. O preço da primeira versão ronda os 250 euros, algo que deve ser semelhante com o novo modelo mais leve.