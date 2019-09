Fuga de informação revela detalhes (e preços) do novo iPhone 11

O próximo lançamento da Apple é anunciado no dia 10 de setembro, contudo, as principais especificações dos modelos iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro já foram divulgadas em alguns sites especializados, nomeadamente pelo Gadgets360.

Os modelos devem chegar com três opções de armazenamento: 64 GB, 256 GB e 512 GB e contêm algumas atualizações significativas de câmara e de design. As pré-encomendas do iPhone 11 começam a 13 de setembro e a disponibilidade nas lojas está prevista para o dia 20 de setembro. A Apple já anunciou um evento oficial de apresentação à imprensa para o dia 10 de setembro, a próxima terça-feira.

Especificações do iPhone 11

O novo modelo base deverá apresentar um ecrã LCD de 6,1 polegadas com uma resolução de 828 x 1.792 píxeis e densidade de píxeis de 326ppi. O iPhone 11 será o sucessor do iPhone XR, vai perder o 3D Touch e não conta com suporte para o Apple Pencil. O processador vai ser o SoC A13, que vem dotado de 4 GB de RAM e tem três variantes de armazenamento: 64 GB, 256 GB e 512 GB.

O dispositivo deverá vir com duas novas opções de cores: roxo e verde. O telemóvel possui uma câmara frontal de 12 megapíxeis e duas câmaras traseiras de 12 megapíxeis. O aparelho vai contar com o Face ID para a autenticação e com o Wi-Fi 6 para a conectividade sem fios. É o modelo mais barato dos três e tem uma bateria de 3.110 mAh com suporte para carregamentos sem fio. O seu preço deve ser 682,84 euros.

Especificações do iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

O iPhone 11 Pro, que sucede o iPhone XS, vai ter um ecrã OLED de 5,8 polegadas com uma resolução de 1.125 x 2.436 píxeis, o que resultará numa densidade de píxeis de 458ppi. Os dois modelos de iPhone 11 Pro vão ter o processador A13 com 6 GB de RAM e serão lançados em três variantes de armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

O iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max não vão contar com o 3D Touch, mas, ao contrário do iPhone 11, vão ter o suporte para a caneta digital Apple Pencil. Os dois vão disponibilizar uma câmara selfie de 12 megapíxeis, acompanhada do hardware de Face ID e dos sensores também de 12 megapíxeis na parte traseira. O iPhone 11 Pro possui uma bateria de 3.190 mAh, enquanto o iPhone 11 Pro Max vem equipado com uma bateria de 3.500 mAh. O carregamento sem fios e o suporte do Wi-Fi 6 são outras das caraterísticas dos dois modelos.

Relativamente aos preços esperados, o iPhone 11 Pro deve custar 910,76 euros, enquanto o modelo básico do iPhone 11 Pro Max vai passar a ser comercializado por 1000 euros. Mas, ao contrário do acabamento brilhante do iPhone 11, os dois iPhone 11 Pro terão um acabamento ao estilo fosco, menos afoito a ‘dedadas’.

Todos os três dispositivos da série iPhone 11 deverão apresentar um USB do Tipo C de 18W. O novo Taptic Engine (o motor de vibração), que deve substituir o chamado 3D Touch, também poderá estrear na linha 2019.