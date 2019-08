Esta app de mensagens da Google promete fazer toda a diferença

A Samsung vai implementar já nos seus próximos modelos com Android a app de mensagens da Google como o serviço principal para receber SMS e companhia e ajuda Google a rivalizar com iMessage da Apple.

Vivemos numa altura em que as mensagens no telemóvel podem chegar de várias formas e em vários formatos, em texto, foto ou vídeo. Mas as SMS, ou Short Message Services, continuam ativas e a ter lugar no dia a dia.

Para quem usa Android, o Google Mensagens é o serviço mais popular, embora não utilizado de raiz por muitos fabricantes, que usam as suas próprias apps de SMS integradas no sistema Android. Agora, a Samsung decidiu que irá começar a usar a app da Google como o serviço padrão para enviar e receber SMS nos seus smartphones antes do final do ano, abandonando a sua própria app – a Huawei já tinha começado a fazê-lo.

O que é possível fazer com a app da Google?

Basicamente, o Google Mensagens permite enviar e receber mensagens SMS, mas o sistema pode usar os dados móveis para fazer isso e tem vantagens quando a cobertura de dados não é muito boa ou o WhatsApp está inativo, ou seja, podemos usá-la para uma emergência.

Mas além dos SMS, o serviço funciona como os iMessage dos iPhone, permitindo conversas com outros contatos que tenham a app com uma tecnologia chamada RCS, Rich Communication Services, o que nos permite a comunicação com outras pessoas em chats independentes do serviço de SMS e facilita o envio de todos os tipos de conteúdo: imagens, vídeos, GIFs, QR code e, mais importante, serviços adicionais como pagamentos, etc.

É uma resposta ao iMessage, mas focado e concebido para o ecossistema Android, com o apoio da Google e que tem tudo para se tornar padrão nos Android se as marcas todas começarem a instalá-lo de raiz no seu sistema operacional.