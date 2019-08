Estes são os truques para tornar a sua Internet mais rápida

Não é um passo de magia mas, para quem passa muito tempo online, há sempre alguns truques que pode pôr em prática para fazer a sua navegação parecer bem mais rápida.

Não há milagres, é certo, e poucas destas recomendações vão tornar a sua Internet mais rápida. No entanto, se falarmos da sensação de tudo parecer mais acelerado, aí o caso já muda de figura.

Claro que há que fazer cedências, como seria de esperar. Para navegar mais depressa, pode, por exemplo, pedir ao seu browser que só apresente as imagens. Tudo bem que não tem acesso à experiência completa, mas só ter acesso ao texto ajuda a que tudo seja carregado mais depressa. Se usar o Chrome, basta ir às definições, pesquisar por imagens e encontra rapidamente a alavanca para desligar esta opção. No Safari, o processo é muito semelhante: vá até às preferências avançadas e escolha depois a opção de desativar imagens.

Já na área do mobile, utilizar um navegador que permita poupar dados ajuda as páginas a carregar mais depressa. No Android, o Chrome já tem esta opção disponível. Basta ir até às definições e escolher o modo Lite. Em linhas muito gerais, este modo permite apresentar as páginas num formato mais compacto, para poupar dados. Se não quer usar o Chrome, pode sempre experimentar o Puffin Web Browser (Android e iOS), que tem uma opção semelhante.

Outra coisa que ajuda a sua Internet a parecer mais rápida: ter um número mais reduzido de separadores abertos. Quanto mais separadores estiverem abertos, mais memória é consumida, o que não ajuda no processo. Experimente a extensão ‘The Great Suspender’, disponível para o Chrome, que ajuda a remover separadores da memória, enquanto não está a usá-los. Se usa o Firefox, pode experimentar a extensão ‘Tab Suspender’, que faz um trabalho semelhante.

Outro truque que pode utilizar passa por tornar o seu browser mais ‘magrinho’. Como? Já pensou na quantidade de dados que vai acumulando no seu navegador? Ao fim de algum tempo, tudo isto vai pesando no browser. Para isso, vá até às definições e limpe alguns dados de navegação. Se tiver extensões que também já não usa há algum tempo, veja o que vale a pena manter ou não.