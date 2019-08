Fim de um mito. Quem usa bicicleta elétrica faz mais ou menos exercício?

Estudo revela que usar a bicicleta elétrica pode mesmo servir como uma boa forma de fazer exercício — o segredo está no tempo de uso semanal.

O leque de bicicletas elétricas que existe é cada vez maior e a tendência é para existam cada vez mais, até porque os preços estão a descer e há cada vez mais bicicletas partilhadas com motor elétrico. Desta forma, não é surpreendente que seja cada vez mais habitual ver pessoas a tomar as ruas da cidade com este meio de transporte.

As bicicletas elétricas possuem benefícios inegáveis, permitem que os seus utilizadores se desloquem de um lado para o outro sem que seja preciso esforço em excesso. Os motores elétricos que a integram auxiliam os ciclistas, principalmente quando estes passam por subidas.

O facto de receberem uma ajuda extra é o que faz com que muitos achem que o uso dessas bicicletas esteja longe de alcançar resultados semelhantes aos da prática desportiva sem a tal ajuda, no modelo tradicional. Mas o que tudo indica é que isso não passa de um mito.

De acordo com um estudo que acaba de ser divulgado, são aqueles que usam um modelo com motor elétrico que estão a praticar mais desporto. A explicação está no tempo gasto em cima de bicicleta. A quantidade de energia gasta ao usar bicicletas tradicionais é maior, portanto, há a sensação de maior esforço realizado com a atividade. Mas em compensação, o tempo de exercício ao utilizar uma bicicleta elétrica costuma ser muito maior.

Ou seja, um ciclista pedala menos horas semanais com uma bicicleta tradicional, por isso, verificou-se que a soma de horas feitas com a bicicleta elétrica excede aquela geralmente obtida quando uma bicicleta tradicional é usada. Menos intensidade e mais tempo de uso é o recomendado para quem deseja praticar exercício físico com esta opção de transporte.