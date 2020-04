Finlândia recruta influencers para enfrentar crise de covid-19

Na Finlândia, o governo pediu ajuda a influencers para ajudar a divulgar mensagens de saúde para tentar ‘achatar a curva’, a famosa expressão que pretende garantir que o número de pessoas a necessitar de cuidados devido à covid-19 não ultrapassa as capacidades dos sistemas de saúde.

De acordo com o site Politico, o Executivo da Finlândia considerou os influenciadores de redes sociais como atores críticos para a sociedade durante a crise, dando-lhes o mesmo grau de importância que a médicos, motoristas ou trabalhadores de lojas de retalho.

“Temos consciência de que a comunicação governamental não chega a toda a gente. Antes disto era possível passar mensagens através dos meios tradicionais, como a televisão, mas hoje especialmente os mais novos têm acesso às notícias através das redes sociais”, indica Aapo Riihimäki, da comunicação do gabinete da primeira-ministra Sanna Marin, citada pelo Politico.

O governo finlandês recorreu à agência de marketing PING Helsinki, que mantém relações com vários influencers do país, para divulgar as recomendações das autoridades de saúde e do governo finlandês. A PING editará as mensagens do governo da Finlândia para um formato que seja mais adequado às redes sociais e enviará as imagens e mensagens para uma rede com cerca de 1500 influenciadores, diariamente. A partir daqui, os influencers podem utilizar os seus canais de comunicação para divulgar as mensagens, na esperança de que atinjam o maior número possível de pessoas.

Ao Politico, Inna-Pirjetta Lahti, CEO da agência PING Helsinki, refere que a divulgação das mensagens não aponta apenas aos maiores com milhares ou milhões de seguidores. “Se conseguirmos ter um estudante do secundário com mil seguidores a partilhar informação, isso é valioso. Às vezes até têm maior envolvimento e influência nos ses círculos sociais do que alguém com mais seguidores”. Qualquer pessoa que se considere um influencer pode ser adicionada a esta rede de influenciadores da agência finlandesa PING. A participação nesta rede de divulgação de mensagens é feita de forma voluntária e sem valores monetários envolvidos.

Tal como vários países europeus, a Finlândia está em ‘lockdown’ desde meados de março, devido à pandemia de covid-19. Com 5,5 milhões de habitantes, uma população reduzida em comparação com alguns gigantes europeus, há já pelo menos dois anos que a Finlândia percebeu a importância das redes sociais e de como é que podem ser uma arma de peso na comunicação governamental.

Até ao momento, a Finlândia tem 1146 casos confirmados de infetados e registo de 17 mortes. Há indicação de 10 casos de recuperação.

Em Portugal, a DGS também recorreu a vários influenciadores nacionais e a personalidades reconhecidas pelo público para passar a mensagem da importância de comportamentos a adotar para a prevenção do vírus. Além de também estare disponíveis nas redes sociais, as mensagens estão a ser transmitidas nos intervalos publicitários de vários canais de televisão portugueses, para recordar como lavar as mãos ou incentivar à manutenção da distância social.