França quer tornar-se no primeiro país europeu a usar reconhecimento facial

França poderá tornar-se no primeiro país europeu a utilizar tecnologia de reconhecimento facial a nível nacional, para reconhecimento dos cidadãos, indica a Bloomberg. O programa de reconhecimento facial é conhecido até aqui como Alicem. Segundo a agência, tudo funcionará a partir de uma aplicação para smartphone, que estará a ser preparada para Android, onde será possível criar a identidade digital.

A aplicação vai criar a identidade digital do utilizador, comparando a fotografia do passaporte com um vídeo, que precisará de ser gravado durante o registo. A Bloomberg indica ainda que este vídeo vai guardar, além da cara do utilizador, expressões faciais, movimentos e ângulos da cara.

Como seria de esperar, tanto a entidade responsável pela privacidade em França como grupos ligados à privacidade estão a criticar o programa Alicem. Em causa estão questões de segurança do próprio sistema, privacidade e ainda a ausência de consentimento por parte dos cidadãos franceses.

O grupo La Quadrature du Net, que defende o direito à privacidade, levou a possibilidade da aplicação do programa Alicem a tribunal. O caso foi arquivado em julho e o programa Alicem continuou em desenvolvimento.

França quer ser o primeiro estado europeu a entrar no mundo das identidades digitais, defendendo que será uma forma de concentração de informação, desde impostos, segurança social até à informação bancária. Apesar de o Ministro do Interior francês garantir a segurança da aplicação, há várias vozes a referir que a aplicação vai ter acesso a uma grande quantidade de informação sensível, sujeita a possíveis ataques informáticos.

Em abril, um hacker chamado Robert Baptiste, que no Twitter usa o nome Elliot Alderson, numa alusão à série de televisão Mr. Robot, afirma que conseguiu aceder às aplicações “altamente seguras” do estado francês em menos de 75 minutos.

Apesar das críticas, França estará disposta a avançar com este programa de reconhecimento facial em novembro, antecipando a previsão inicial de que o Alicem estaria pronto em dezembro.