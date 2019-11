Fundador da Wikipédia lança rede social para destronar Facebook e Twitter

Wales sublinha que esta nova aposta estará focada no combate ao ‘clickbait’. O co-fundador da Wikipédia lançou a rede social WT:Social, um site que permite aos utilizadores partilhar ligações para artigos, possibilitando a troca de ideias na rede social. No site da WT:Social, que significa WikiTribune, já é possível fazer o registo na rede social, que na descrição explica que quer ter um papel ativo no combate à desinformação.

“As redes sociais cresceram e também amplificaram a voz dos agentes maus em todo o globo. As notícias falsas influenciaram eventos globais e os algoritmos não só tomam conta do “engagement” (interação) e mantém as pessoas viciadas em plataformas sem substância”, diz a descrição do site.

Nas descrições feitas, Jimmy Wales indica que quer que a nova plataforma social seja livre de conceitos como “clickbait” ou “artigos sensacionalistas”. A WT:Social quer funcionar como uma ideia derivada do Wikitribune, um site colaborativo para análise de notícias, lançado há dois anos.

Leia também | Co-fundador da Wikipédia pede ao mundo para tirar folga das redes sociais

Garantindo que a WT:Social quer ser diferente, a rede social sublinha que “nunca venderá os dados” dos utilizadores. De acordo com o Financial Times, o modelo de negócio desta rede social estará totalmente separado da Wikipédia, mas pede “emprestado” o modelo de negócio da maior enciclopédia de livre acesso do mundo. A WT: Social explica que “a plataforma sobreviverá da generosidade de doadores individuais, para garantir a privacidade e proteger o espaço da rede social de anúncios”.

Ao Financial Times, Jimmy Wales indica que “o modelo de negócio das empresas de redes sociais, baseado em publicidade, é problemático. Afinal, o grande vencedor é o conteúdo com pouca qualidade.”

A WT:Social ficou disponível em outubro e terá conseguido 50 mil utilizadores. Em comparação com a rede social dominante, o Facebook, que tem 2,2 mil milhões de pessoas, os números são obviamente modestos. Ainda assim, Jimmy Wales ambiciona chegar aos “50 e 500 milhões”.

Leia também | Redes sociais podem ter efeitos nefastos na saúde mental, diz estudo

Wales indica ainda que a rede social já recebeu donativos de “mais de 200 pessoas”. Neste momento, a rede social tem uma lista de espera, que pode ser evitada se o utilizador estiver disposto a pagar.

Neste momento, o Facebook é a empresa que domina o cenário das redes sociais, sendo detentor da rede social Facebook, Instagram e WhatsApp. Seguem-se ainda as opções chinesas WeChat (1,1 mil milhões de utilizadores), TikTok (500 milhões) e Sina Weibo (465 milhões). Seguem-se depois o Reddit e o Twitter, com 330 milhões de utilizadores.