10 tecnologias condenadas a desaparecer já nos próximos anos

9. Cartão bancário Há anos que se fala no ‘sonho’ de transformar o smartphone num substituto da carteira: moedas, notas e cartões bancários vão todos ‘viver’ dentro do telemóvel. Se durante muito tempo a tecnologia não esteve à altura do desafio, a realidade está a mudar. Tecnologias como o Apple Pay, o PayPal, o MBWay e as criptomoedas estão a ocupar o lugar dos cartões bancários e muito em breve só vai precisar do smartphone para poder ir às compras. 1 / 10