11 segredos do Windows que provavelmente não conhece (e que dão muito jeito)

Uma das mais recentes funcionalidades do Windows 10 chama-se Windows Timeline - uma funcionalidade que permite ‘viajar’ no tempo. Consegue aceder a esta ferramenta diretamente no ambiente de trabalho e se tiver as mais recentes atualizações do sistema operativo: ao lado do botão de pesquisa, vai encontrar um ícone com uns retângulos. Ao carregar aí, vai poder ver as principais atividades que fez no computador nas duas últimas semanas e ‘viajar’ até esse momento com um único clique.