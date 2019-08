Estes truques do WhatsApp vão facilitar-lhe a vida

Tardaram, mas chegaram. Os GIFS estão totalmente integrados no Whatsapp. Há três formas de os usar: carregando-os como uma foto, caso tenhamos o GIF guardado na galeria do telemóvel; criando-os, selecionando até 4 segundos de um vídeo, o Whatsapp dá a oportunidade de criarmos o próprio GIF; ou através dos atalhos do teclado, é só clicar no ícone que está dentro da caixa onde se escrevem as mensagens e selecionar "GIF".