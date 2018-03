5 smartphones novos que vai desejar ter este ano

Se a tendência atual dos smartphones passa por apostar em ecrãs cada vez maiores e que ocupam quase toda a parte frontal dos equipamentos, a visão dos fabricantes para o futuro revela uma aposta ainda mais agressiva neste conceito. Se dentro de alguns anos o smartphone for todo ele ecrã na parte frontal, não estranhe.

As grandes novidades do setor foram apresentadas esta semana no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona (Espanha). Muitos dos equipamentos revelados vão chegar ao mercado ao longo dos próximos meses, mas o MWC deste ano também mostrou de que forma podem evoluir os dispositivos móveis no futuro. Já é possível perceber não só os equipamentos que mais se destacaram, como aqueles que vão marcar tendências neste segmento tecnológico.

Samsung Galaxy S9 e S9+

Os novos smartphones topo de gama da empresa sul-coreana estão entre os grandes destaques da feira em Barcelona. Mais do que uma grande transformação, a Samsung decidiu apostar em algumas melhorias para os seus dispositivos. É por esse motivo que os Samsung Galaxy S9 e S9+ são tão parecidos de aspeto relativamente aos modelos Galaxy S8 e S8+.

Mais: os novos smartphones vêm equipados com processadores mais recentes e mais rápidos; o leitor de impressões digitais está posicionado logo abaixo da câmara fotográfica e não ao lado – esta foi uma das grandes críticas aos Galaxy S8; e a câmara principal do Galaxy S9 tem agora abertura variável, o que permite deixar entrar mais ou menos luz na câmara, dando ao utilizador mais ferramentas para controlar a qualidade das suas fotografias.

Os Galaxy S9 e S9+ chegam a Portugal a 16 de março e os preços começam nos 870 e 970 euros, respetivamente.

Asus Zenfone 5

O mais recente smartphone da Asus fez correr muita tinta no Mobile World Congress, acima de tudo pelo facto de ser quase igual ao iPhone X no design, incluindo na barra preta que existe na parte superior do ecrã. Antecipando as críticas, os executivos da Asus dizem estar a dar aquilo que o mercado procura.

Para lá desta discussão, o Asus Zenfone 5 apresenta-se como uma boa proposta na relação qualidade-preço. O dispositivo está equipado com um ecrã de 6,2 polegadas com 2.246×1.080 píxeis de resolução, processador de média gama de oito núcleos, 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento interno e duplo sensor fotográfico de 12 megapíxeis e oito megapíxeis.

O Asus Zenfone 5 tem chegada prevista para o mês de abril e, apesar do preço não ter sido revelado oficialmente, sabe-se que o modelo superior – o Asus Zenfone 5Z – vai custar perto de 480 euros. Significa que o preço do Asus Zenfone 5 será sempre inferior.

Nokia 8 Sirocco

No ano passado a tecnológica HMD Global teve a difícil tarefa de recuperar a marca Nokia no mercado dos smartphones. A aposta em equipamentos com preços mais acessíveis também ajudou na tarefa de chamar a atenção dos consumidores e de garantir vendas que permitissem continuar a expandir a marca.

Este ano voltámos a ver o lançamento de equipamentos mais modestos nas suas especificações e cujos preços são mais acessíveis, mas a ‘nova Nokia’ decidiu mostrar que também sabe fazer equipamentos de topo. É neste sentido que surge o Nokia 8 Sirocco. O smartphone é quase todo ele revestido a vidro, tem um ecrã POLED curvo nas laterais, vem equipado com o processador Snapdragon 835, 6GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno e tem dois sensores fotográficos de 12 megapíxeis na câmara traseira.

O Nokia 8 Sirocco vai chegar ao mercado em abril e vai custar 750 euros.

Alcatel 5

Ainda que sejam os smartphones topo de gama aqueles que concentram os maiores níveis de atenção, nem todos os consumidores querem investir num equipamento que custa mais de 500 euros. É a pensar neste perfil de cliente que nasceu o Alcatel 5.

O dispositivo vem equipado com um ecrã de 5,7 polegadas e resolução de 1.440×720 píxeis num formato 18:9, processador de média gama de oito núcleos, duas câmaras frontais – uma de 13 megapíxeis, outra de cinco megapíxeis para captar fotos de grande amplitude -, sensor fotográfico principal de 12 megapíxeis, 3GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno.

Se é tão potente como os smartphones já referidos? Não. Mas a melhor parte é que o Alcatel 5 vai custar 230 euros – é isso que o torna competitivo.

Vivo Apex Concept Phone

A Vivo é uma empresa chinesa que é conhecida sobretudo no mercado interno. No caso do modelo Apex, apresentado no Mobile World Congress, não importam tanto as especificações técnicas, pois este dispositivo é um protótipo e funciona como uma demonstração tecnológica daquilo que poderão ser os smartphones num futuro muito breve.

O Vivo Apex é um smartphone para admirar: com margens muito reduzidas, a parte frontal é quase toda ela ecrã (cerca de 90%), mas a marca tem a pretensão que este venha a ocupar 98%. O auscultador superior foi removido e substituído por um sistema de vibração sonora incorporado no ecrã – já a coluna principal está na parte inferior do equipamento. A câmara frontal também ‘desapareceu’ – quando o utilizador abre a aplicação da câmara e seleciona a câmara frontal, da parte superior do smartphone eleva-se um módulo mecânico.

O leitor de impressões digitais também está integrado no próprio ecrã, ajudando o Vivo APEX a manter o design simplista e focado na experiência proporcionada pelo ecrã de grandes dimensões.

Será que no futuro os smartphones serão todos assim?

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.